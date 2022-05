Exposition │ Petit peuple de l’herbe • Samuel Faure Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

Exposition │ Petit peuple de l’herbe • Samuel Faure Cusset, 3 mai 2022, Cusset. Exposition │ Petit peuple de l’herbe • Samuel Faure Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Cusset

2022-05-03 – 2022-06-05 Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson

Cusset Allier Retrouvez à la Médiathèque de Cusset une toute nouvelle exposition photographique réalisée par Samuel Faure autour de la nature et du petit peuple qui la compose. bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr +33 4 70 30 95 11 http://mediatheques.vichy-communaute.fr/ Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Cusset

Lieu Cusset Adresse Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Ville Cusset

