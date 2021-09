Cusset Cusset Allier, Cusset Exposition│Par le pouvoir du Manga Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

Exposition│Par le pouvoir du Manga Cusset, 1 octobre 2021, Cusset. Exposition│Par le pouvoir du Manga 2021-10-01 – 2021-12-31

Cusset Allier Cusset Longtemps associé à une forme de sous-culture, le manga a aujourd’hui toute sa place en France. Héritier des traditions japonaises, il est un des segments d’une culture foisonnante de pratiques dont il s’inspire et qu’il inspire lui-même en retour. bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr +33 4 70 30 95 11 http://mediatheques.vichy-communaute.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cusset Autres Lieu Cusset Adresse Ville Cusset lieuville 46.13135#3.45613