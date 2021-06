Expositio photos : Studio Alix, l’art de la photographie commerciale Bagnères-de-Bigorre, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Bagnères-de-Bigorre.

Expositio photos : Studio Alix, l’art de la photographie commerciale 2021-07-02 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-28 18:00:00 18:00:00 au Muséum- Musée du Marbre BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre

Les archives, objet d’une donation à la mairie de Bagnères en 2005, recèlent plusieurs centaines de milliers de photos.

Aux portraits réalisés en studio succèdent les prises de vue de paysages pyrénéens avec leurs activités pastorales et rurales. Ils témoignent ensuite de l’essor des sports d’hiver dans le massif pyrénéen. Dès le début des années 1930, le studio Alix met à profit ses compétences techniques pour accompagner le développement industriel et commercial de la région. Pour les besoins publicitaires des commerçants, ils photographient les devantures de magasins. Ils opèrent également pour des clients comme les établissements Soulé qui fabriquent des trains, des tramways ou des caravanes. Ils réalisent des photographies de mode pour l’entreprise textile Comet. La photographie commerciale du studio Alix, tout en vendant un produit ou un style de vie, nous raconte aussi une histoire.

Vernissage le 30 juin à 16h00

Ouverture :

Mai et juin (hors périodes de vacances scolaires A, B et C) :

Mercredi, vendredi et samedi : 14h30 – 18h

Juillet et août :

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche : 14h30 – 18h

Fermé le 15 août

Le studio Alix a été créé en 1907 à Bagnères-de-Bigorre. Les trois générations de photographes de la famille Eyssalet ont constitué, tout au long du XXe siècle, une mémoire visuelle unique des Hautes-Pyrénées.

+33 6 33 79 60 45

