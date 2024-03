Expositin Jardin Immuable by Mathilde Sauce Limoges Galerie du Canal Limoges, mercredi 10 avril 2024.

Expositin Jardin Immuable by Mathilde Sauce Limoges Galerie du Canal Limoges Haute-Vienne

Du 10 Avril au 4 Mai.

Jardin Immuable présente un ensemble de sculptures à l’échelle variée aux formes minérales, végétales, aquatiques et charnelles. Les créations de Mathilde Sauce invitent à une immersion dans un monde mystérieusement doux et joyeusement intrigant. Chaque pièce évoque la curiosité et les découvertes de l’enfance. Son monde, vibrant de couleurs, rappelle que le monde est rempli de merveilles qu’il est possible d’explorer à travers l’art.

Entrée gratuite. Tout public

Renseignements par téléphone (en lien).

Ouvert aux horaires de la galerie du canal (ci-dessous). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:30:00

fin : 2024-05-04 12:30:00

Galerie du Canal 15 Rue du Canal

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

