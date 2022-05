Exposisition – Plein feu sur le verre Rouen Rouen Catégories d’évènement: 76000

Rouen

Exposisition – Plein feu sur le verre Rouen, 1 octobre 2022, Rouen. Exposisition – Plein feu sur le verre Aître Saint-Maclou 186 rue de Martainville Rouen

2022-10-01 – 2023-01-08 Aître Saint-Maclou 186 rue de Martainville

Exposition organisée dans le cadre de l'année internationale du verre en collaboration avec le collectif national Dare d'Art, qui réunira une quinzaine d'artistes verriers.

+33 7 85 16 59 32 https://www.galeriedesartsdufeu.fr/

