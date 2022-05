Exposisition – Cabinet de curiosité et concours « Les Inutilitaires », 2 juillet 2022, .

Exposisition – Cabinet de curiosité et concours « Les Inutilitaires »

2022-07-02 – 2022-09-25

Ancêtres des musées, les cabinets de curiosités sont apparus pendant la Renaissance. Ces inventaires constitués par de riches particuliers rassemblaient des objets singuliers en provenance des « Nouveaux Mondes ». Objets d’histoire naturelle : fossiles, ossements, insectes, animaux marins, coraux, minéraux ou végétaux extraordinaires ; instruments scientifiques ou gravures de médecine ; bijoux et pierres rares ; plantes ou animaux exotiques ; fractions d’animaux mythiques ; etc. Ces collections avaient pour fonction de faire découvrir et mieux comprendre le monde mais également de donner corps à des croyances mystiques.

L’objectif de ces « curieux » n’était pas d’accumuler la totalité des objets de la nature et des productions humaines à la manière des encyclopédistes du XVIIIe siècle, mais plutôt de pénétrer les secrets intimes de la nature par ce qu’elle propose de plus fantastique. En collectionnant les objets les plus bizarres qui la constituent, le « curieux » a ainsi la sensation de pouvoir saisir le processus de « Création » du monde.

Exposition-concours sur le thème des objets inutiles

Destinée à surprendre les visiteurs par une diversité d’approches et de formes d’expressions, cette exposition donnera également lieu à l’organisation d’un concours récompensé par le prix du public (qui sera donc invité à voter). Les professionnels de la terre, du verre et du métal sont invités à réaliser une œuvre inédite sur le thème de l’objet absurde, inutile, décalé, dysfonctionnel…

Baptisé « Les inutilitaires », ce concours vise à susciter l’étonnement en apportant une touche à la fois insolite et contemporaine à cette thématique devenue source d’inspiration pour de nombreux créateurs. Par le détournement d’un objet du quotidien ou par l’invention d’une pièce ostensiblement inopérante, les exposants devront faire preuve d’imagination pour interpeler les visiteurs par des approches humoristiques, loufoques, philosophiques intrigantes, provocatrices ou même grinçantes.

