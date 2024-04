Exp’osez ! Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 2 juillet 2024.

Exp’osez ! Une recherche gaie mise en lumière par des formes abstraites ou plus figuratives, comme la nature 2 juillet – 23 août Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-02T06:00:00+02:00 – 2024-07-02T08:00:00+02:00

Fin : 2024-08-23T06:00:00+02:00 – 2024-08-23T08:00:00+02:00

Du 2 juillet au 24 août

Carole Bourdeu

« Un des moments marquants de ma vie d’adulte fut la découverte d’un champ qui m’était inconnu : celui de la physique quantique. Percutée par cette matière aussi complexe que fascinante, curieuse profane, je propose, dans mes toiles, une traduction ludique de ce que j’en appréhende : la perception de la réalité telle qu’elle nous semble être n’est probablement pas ce qu’elle est, la possibilité d’univers multiples, d’un passé et d’un futur qui n’existeraient pas, la conscience que nous sommes chacun des infiniment petits perdus dans de l’infiniment grand. Autant de concepts qui demandent un effort intense pour s’extraire de notre rapport au monde quotidien et qui sont mes sources d’inspiration. Une recherche gaie mise en lumière par des formes abstraites ou plus figuratives, comme la nature – et surtout les fleurs qui en sont une des merveilles, dans le but de faire entrer le spectateur dans mon monde de questionnements joyeux. »

Médiathèque José Cabanis (1er étage)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/exposez/ »}]

Exposition Tout public