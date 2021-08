Exposer la recherche Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 29 septembre 2021, Paris.

le mercredi 29 septembre à 09:00

Largement invisibilisée depuis 18 mois à la faveur de l’annulation de ses manifestations publiques (ateliers, séminaires, journées d’études et colloques notamment), et rendue plus complexe souvent en raison de la difficulté d’accéder aux sources, la recherche ne s’est pas interrompue pour autant. Tout au contraire, la période écoulée a conduit à l’émergence de nouvelles formes de partage entre chercheurs et publics mais aussi d’exposition de leurs travaux. À la faveur de la situation, la recherche en train de se faire est devenue plus visible : enquêtes en cours, publications de données, partages de documents… laissent apercevoir les ateliers où le travail se fait. C’est aux outils, méthodes et synergies auxquels l’exigence d’exposer la recherche a donné une importance accrue que se consacrera cette journée d’étude, en se concentrant particulièrement sur la manière dont on peut médiatiser, chemin faisant, les questions et les documents d’une recherche en cours. **En partenariat avec l’HiCSA – université Paris 1 Panthéon Sorbonne.** **Comité scientifique** Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Sophie Cras (HiCSA – université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Marine Kisiel (laboratoire InVisu, CNRS/INHA) _______ **Informations pratiques** Mercredi 29 octobre INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris



