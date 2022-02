Exposer en bibliothèque by « Les rencontres des presses de l’Enssib » Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 09 avril 2022

de 11h00 à 12h30

gratuit

Quelles sont les formes et les organisations qui permettent de mener à bien une exposition ? Quelles sont les compétences requises ?Emmanuèle Payen, qui a coordonné la boite à outils # 51 : EXPOSER EN BIBLIOTHÈQUE. ENJEUX, MÉTHODES, DIFFUSION (#51) , vous donnera des clés pour y répondre. Rendez-vous au CDML lors d’une rencontre avec Emmanuèle Payen pour discuter exposition en bibliothèque. Le médium exposition a considérablement évolué ces dernières décennies dans les bibliothèques. Quelles sont donc les formes et les organisations qui permettent de mener à bien une exposition ? Comment construire le parcours et le récit de l’exposition ? Quelles sont les compétences requises, les acteurs indispensables aux projets ? Quelles médiations pour le public, présent et à distance ? Cet ouvrage collectif, pratique, souhaite aussi penser l’exposition comme un outil institutionnel permettant à la bibliothèque de mettre en valeur ses collections et de proposer une forme clairement identifiée par le public et les acteurs locaux. EXPOSER EN BIBLIOTHÈQUE. ENJEUX, MÉTHODES, DIFFUSION (#51) Collection :Boîte à outils – Coordinateur(s) :Payen Emmanuèle Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accès aux bibliothèques de prêt pour les personnes à partir de 12 ans se fera sur contrôle du passe sanitaire. Le port du masque est obligatoire Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon Paris 75005

