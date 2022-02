Expos-ventes de Printemps Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Expos-ventes de Printemps Colmar, 15 avril 2022, Colmar. Expos-ventes de Printemps Colmar

2022-04-15 10:00:00 – 2022-04-18 19:00:00

Colmar Haut-Rhin Déclinaisons textiles

Le tissu est décliné sous toutes ses formes par une vingtaine d’artistes inspirées : accessoires et objets décalés, prêt-à-porter, quilts et créations étoffées… Faites place aux dernières tendances mode ! Coquilles d’art

L’oeuf est ici au centre d’une activité artistique foisonnante. Peinture, calligraphie, perforation… il devient support et invite à la création. Entrez dans l’univers fascinant de vingt ovo-miniaturistes passionnés ! Eclats de terre

L’art de la céramique, de la poterie et du verre s’exposent et s’expriment du matériau brut à la conception d’objets décoratifs tout à fait originaux. Les secrets de fabrication vous seront enfin révélés ! Découvrez les talents de ces artistes ! +33 3 89 20 68 92 Déclinaisons textiles

Le tissu est décliné sous toutes ses formes par une vingtaine d’artistes inspirées : accessoires et objets décalés, prêt-à-porter, quilts et créations étoffées… Faites place aux dernières tendances mode ! Coquilles d’art

L’oeuf est ici au centre d’une activité artistique foisonnante. Peinture, calligraphie, perforation… il devient support et invite à la création. Entrez dans l’univers fascinant de vingt ovo-miniaturistes passionnés ! Eclats de terre

L’art de la céramique, de la poterie et du verre s’exposent et s’expriment du matériau brut à la conception d’objets décoratifs tout à fait originaux. Les secrets de fabrication vous seront enfin révélés ! Colmar

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Colmar Adresse Ville Colmar lieuville Colmar Departement Haut-Rhin

Colmar Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/

Expos-ventes de Printemps Colmar 2022-04-15 was last modified: by Expos-ventes de Printemps Colmar Colmar 15 avril 2022 Colmar Haut-Rhin

Colmar Haut-Rhin