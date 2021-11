Expos photos et créateurs Salle des fêtes de Croissanville, 20 novembre 2021, Croissanville.

Expos photos et créateurs

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Salle des fêtes de Croissanville

Les membres de l’Association Croissanville Jeux et Culture pour Tous, vous invitent à découvrir son **EXPOSITION VENTES / EXPOSITION PHOTOS**, **les 20 et 21 novembre 2021, de 10h à 17h dans les locaux de l’ancienne école Ernest Louis ainsi que dans la salle des fêtes de Croissanville.** L’occasion de découvrir, parmi les nombreuses animations proposées tout au long du weekend, des créateurs et artistes locaux ainsi que des producteurs régionaux ! Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, les visiteurs seront invités à présenter un pass sanitaire à l’entrée, avant de de suivre un parcours leur permettant de découvrir : _Dans la salle des fêtes de Croissanville :_ * Photographies animalières par M. Philippe DALMONT ; * Photographies de voyage par Jean-Claude MARTI et Jérôme LAMI ; * Photographies de Didier BAZIRE ; * Céramiques de Stéphanie ESNEAULT ; * Sculptures de Monique THÉZARD. _Dans l’ancienne école Ernest Louis de Croissanville :_ * Expo-vente de créateurs (des dentellières et autres créateurs, des livres, des cartes, bière maison, miel, confiture, thé, cidre, etc. * Exposition de peintures de deux jeunes artistes régionaux. De plus, l’association propose aux 6-12 ans de participer à un concours de dessin sur le thème de Noël (participation 1€) : * Samedi 20 novembre, de 14h à 17h ; * Dimanche 21 novembre, de 10h à 12h30. Restauration sur place proposée par Carole : galettes, crêpes, barbes à papa, café… **Entrée GRATUITE** Plus d’informations et de renseignements : 06 83 08 73 77 / 02 31 23 78 24 Page Facebook : [cliquez ici](https://www.facebook.com/groups/231991838626938)

GRATUIT

L’Association Croissanville Jeux et Culture pour Tous organise une EXPOSITION VENTES / EXPOSITION PHOTOS L’occasion de découvrir des créateurs et artistes locaux ainsi que des producteurs régionaux !

Salle des fêtes de Croissanville 15 route de la chapelle aux haras, 14370 CROISSANVILLE Croissanville Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T17:00:00