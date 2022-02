Expos et installations – Papami Moncoutant-sur-Sèvre, 10 mai 2022, Moncoutant-sur-Sèvre.

Expos et installations – Papami avenue du maréchal Juin Bibliothèque – Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre

2022-05-10 – 2022-05-28 avenue du maréchal Juin Bibliothèque – Château de Genève

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres Moncoutant-sur-Sèvre

EUR En 2015, Claude Bonnet éditait chez Marmailles et Compagnie l’album « Papami », dans lequel un petit garçon posait un regard tout en douceur et lucidité sur le quotidien de ses grands-parents Papami et Mamamie, sur leur vieillesse et sur la maladie d’Alzheimer. Les bibliothèques vous proposent de découvrir les planches originales des illustrations de cet album réunies dans cette exposition.

Public : à partir de 5 ans.

+33 5 49 72 83 03

Claude Bonnin

avenue du maréchal Juin Bibliothèque – Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre

