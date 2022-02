Expos et installations – Les 80 ans de ma mère – Compagnie Téatr’éprouvète Nueil-les-Aubiers, 22 mars 2022, Nueil-les-Aubiers.

Expos et installations – Les 80 ans de ma mère – Compagnie Téatr’éprouvète Bibliothèque 14 place Saint Melaine Nueil-les-Aubiers

2022-03-22 – 2022-04-09 Bibliothèque 14 place Saint Melaine

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

EUR Les personnes âgées sont des tricoteuses d’avenir… Vous en doutiez encore? Il n’y a qu’à regarder ces photographies et photomontages intergénérationnels pour s’en persuader. On y voit des personnes vieillissantes mises en scène dans ce

qui constitue leur passé et leur présent – jardinage, tricot, discussion autour de photos anciennes, mais aussi quelques acrobaties. Un mélange hétéroclite, coloré et humoristique que nous proposent Sylvie Roche et la Compagnie Téatr’éprouvète.

Tout public.

+33 5 49 65 69 06

Téatr’éprouvète

Bibliothèque 14 place Saint Melaine Nueil-les-Aubiers

