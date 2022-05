“Export – profitez des avantages de l’origine préférentielle” (webinaire) Webinaire France Catégorie d’évènement: Indre

Webinaire “Export – profitez des avantages de l’origine préférentielle” organisé par GREX International Grenoble Les droits de douane appliqués à votre marchandise lors de l’importation dans le pays de vos clients dépendent de leur origine. Ces droits peuvent être réduits ou nuls pour les marchandises ayant une origine préférentielle dans le cadre d’accords signés entre l’Union européenne et plus de soixante-dix pays. Stéphanie Damian et Aurélien Bertrand de la Cellule Conseil aux Entreprises de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de Chambéry nous expliqueront quand et comment bénéficier des avantages de l’origine préférentielle tout en nous partageant des actualités sur ce sujet. Modalités pratiques : Inutile de vous déplacer, il suffira de vous connecter depuis votre ordinateur à l’adresse URL qui vous sera communiquée à la confirmation de votre inscription.

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire.

2022-05-12T13:30:00 2022-05-12T14:15:00

2022-05-12T13:30:00 2022-05-12T14:15:00

