Orée d’Anjou Maine-et-Loire Participez à la foire-exposition de Champtoceaux qui réunit plus de 25 exposants. Les adhérents de l’association Art’Com invite les associations locales à les rejoindre.

Un rassemblement de vieilles voitures est organisé vers 11h par Les Dérouillés. Une chasse aux trésors donnera la chance aux habitants de remporter de nombreux lots !

La foire-exposition revient cette année avec plus de 25 exposants et de nombreuses animations. contact@artcom-champtoceaux.fr

Un rassemblement de vieilles voitures est organisé vers 11h par Les Dérouillés. Une chasse aux trésors donnera la chance aux habitants de remporter de nombreux lots !

Petite restauration et buvette sur place.

