Expopsition “L’intelligence de la main” Granville, 21 mai 2022, Granville.

Expopsition “L’intelligence de la main” Rue du nord Les Jardins du Roc Granville

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-27 18:00:00 18:00:00 Rue du nord Les Jardins du Roc

Granville Manche

L’exposition ayant pour fil conducteur L’intelligence de la Main réunit deux peintres l’un figuratif, OFIL, l’autre abstrait Nelly CARNET ; des écrivains les accompagnent pour un supplément de sens. Tous utilisent la main pour traduire ce que chacun porte en soi et désire faire venir au jour. Elle permet de porter à la lumière cette part obscure et invisible qui n’attend qu’à s’extraire de soi.

La main pense et transforme à mesure que l’esprit évolue. Elle inscrit des styles donnant forme à des médiums manipulés dont la finalité est de produire un effet sur celui qui regarde, effet lui-même issu de l’intelligence de l’âme du regardant. Elle se confond soudain avec toute la tension du corps et de l’esprit. Concentrée, elle s’oublie dans sa gestuelle. Le peintre donne chair à ce qui aspire à sortir de lui-même. Elle est à la fois un signifié et un signifiant, instrument permettant de donner sens.

L’intelligence remontera de la main à la tête, écrivait le philosophe Bergson. La concentration de l’esprit se mesure à l’aune du geste lent ou rapide que l’on perçoit dans le matériau travaillé. Les rythmes de la main sont ceux de l’esprit en travail.

Le geste créatif, à la fois nécessairement libre et maîtrisé, est le plus lyrique qui soit parce qu’il permet de mettre au jour et en mouvements l’intime en l’offrant à l’autre qui l’accueille par le regard et sa sensibilité intelligente.

La création est issue de la danse d’une main spirituelle qui n’en finit pas de donner ce qui lui est le plus précieux…

nelly.carnet@gmail.com +33 6 42 90 25 19

