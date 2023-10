Salon du lycéen et de l’étudiant à Nantes EXPONANTES – PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Salon du lycéen et de l’étudiant à Nantes EXPONANTES – PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE Nantes, 13 octobre 2023, Nantes. Salon du lycéen et de l’étudiant à Nantes 13 octobre – 25 novembre EXPONANTES – PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE gratuit Au cœur de ce Salon du lycéen et de l’étudiant, vous découvrirez un espace foisonnant d’opportunités avec plus de 230 exposants de la région!

C’est le rendez-vous de l’orientation à ne pas manquer!** Des établissements d’enseignement supérieur, des universités, des grandes écoles, des centres de formation, ainsi que des professionnels du secteur vous présenteront leurs cursus, leurs programmes dans divers domaines et les débouchés qu’ils proposent. Préparez-vous à vivre une journée dédiée à l’éducation, à l’orientation et à l’avenir des jeunes esprits avides de savoir. Quelles poursuites d’études après le bac ? Quel parcours dans l’enseignement supérieur est le plus adapté ? Quelles études pour quels métiers ? À l’issue de ce salon, les élèves se projetteront dans l’avenir à travers un projet personnel plus concret. Les professeurs peuvent approfondir leurs connaissances sur l’éventail des possibilités s’offrant aux élèves et identifier les secteurs et métiers qui recrutent. Dès maintenant, inscrivez-vous et télécharger l’invitation gratuite (obligatoire) pour se présenter au salon : https://bit.ly/salonnantessle23- EXPONANTES – PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE Route de Saint Joseph 44300 NANTES Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/salonnantessle23-« }] [{« link »: « https://bit.ly/salonnantessle23-« }] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

