Expolatoid Nantes – L’atelier Argentique L’atelier Argentique Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Expolatoid Nantes – L’atelier Argentique L’atelier Argentique, 2 avril 2022, Nantes. Expolatoid Nantes – L’atelier Argentique

du samedi 2 avril au samedi 30 avril à L’atelier Argentique

En Avril, mois du POLAROID, venez découvrir le travail de 3 photographes : Elodie Poirier, Jean Pierre Guenec et Mathilde Reali. Support instantané et évolutif par son instabilité, le POLAROID offre de multiples possibilités. Dans leurs différentes séries, les photographes jouent avec l’émulsion, sa détérioration, voire même sa disparition. Vernissage le jeudi 7 avril à partir de 18h.

Entrée libre

Nantes L’atelier Argentique 19 Chaussée de la Madeleine 44000 nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:30:00 2022-04-02T18:30:00;2022-04-05T16:00:00 2022-04-05T18:30:00;2022-04-06T16:00:00 2022-04-06T18:30:00;2022-04-07T16:00:00 2022-04-07T20:30:00;2022-04-08T16:00:00 2022-04-08T18:30:00;2022-04-09T16:00:00 2022-04-09T18:30:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T18:30:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T18:30:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T18:30:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T18:30:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:30:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T18:30:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T18:30:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T18:30:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T18:30:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:30:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T18:30:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T18:30:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T18:30:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T18:30:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu L'atelier Argentique Adresse 19 Chaussée de la Madeleine 44000 nantes Ville Nantes lieuville L'atelier Argentique Nantes Departement Loire-Atlantique

L'atelier Argentique Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Expolatoid Nantes – L’atelier Argentique L’atelier Argentique 2022-04-02 was last modified: by Expolatoid Nantes – L’atelier Argentique L’atelier Argentique L'atelier Argentique 2 avril 2022 L'atelier Argentique Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique