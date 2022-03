Expolaroid Strasbourg 2022 Le Graffalgar Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Le Polalsaco expose ses membres au Graffalgar! L’association **POLALSACO** investit le **Graffalgar** (hôtel/galerie/brasserie) pour une exposition dédiée au **Polaroid**. Une sélection hétéroclite de clichés instantanés mêlant différentes techniques, différentes histoires. Un vernissage (de folie comme dab) est prévu le **vendredi 1er avril à 19h** en la présence des artistes. L’occasion d’échanger sur le Polaroid, la photo argentique, l’art et le temps qui passe.

Entrée libre

