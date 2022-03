Expolaroid Paris – Le Hang’Art Le Hang’Art Paris Catégorie d’évènement: Paris

Expolaroid Paris – Le Hang'Art Le Hang'Art, 1 avril 2022, Paris.

du vendredi 1 avril au samedi 30 avril

Exposition de Florent Dudognon, Pauline Bourse, Maëlle Diara, Enora Bloc, Louis Brunet, Luc Masson-Todeschini, et Fred Sanzey. —————————————————————————————————————————— Vernissage le 13 avril.

Le Hang'Art 61 quai de la Seine 75019 Paris

