du vendredi 1 avril au samedi 23 avril à Initial Labo

Vernissage le 1e avril Véronique Bourgoin, Alexandra Stefanakis, Margot Wallard, Diane Vo Ngoc, Jean-Daniel Lorieux, Thomas Dhellemmes, Sandrine Bouillon, Elodie Mitaine, Anne Locquen, Audrey Evrard, Laurent Fouchet, Anabel, Gil Rigoulet

Free

Boulogne-Billancourt Initial Labo 62, avenue Jean-Baptiste Clément 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine

2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-05T10:00:00 2022-04-05T19:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T19:00:00

