du mardi 5 avril au samedi 30 avril à Galerie Rastoll

Exposition de Lin Zhipeng aka n°223 ———————————– Vernissage le 07 avril ———————-

Free

Paris 1 Galerie Rastoll 16, rue Sainte Anastase 75001 Paris Paris Quartier des Archives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T13:00:00 2022-04-05T19:00:00;2022-04-06T13:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T13:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T13:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-12T13:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T13:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T13:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T13:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T13:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-19T13:00:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T13:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T13:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T13:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T13:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-26T13:00:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T13:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T13:00:00 2022-04-28T19:00:00;2022-04-29T13:00:00 2022-04-29T19:00:00;2022-04-30T13:00:00 2022-04-30T19:00:00

