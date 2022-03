EXPOLAROID PARIS – Galerie 389laboutique Galerie 389 La Boutique Paris Catégorie d’évènement: Paris

du vendredi 29 avril au dimanche 8 mai à Galerie 389 La Boutique

Patrick Barthet, en écho à sa participation à Expolaroid Toulouse (avec Karine Marco), vous invite à découvrir à Paris, en solo, du 29 avril au 8 mai, ses séries de photos instantanées (polaroïd 600 / Instax Sq10). Des séries anciennes comme les _Wesh Vitrine_ et d’autres inédites comme _Camino de memoria_ vous invite à une balade visuelle entre mélancolie urbaine, dérives bucoliques et une certaine poétique de la désuétude. _En savoir plus et suivre les polaroïnomanes éclectiques :_ [polas#doc](http://polasdoc.com) **Vernissage : Vendredi 29 avril à partir de 18h.** _389laboutique -_ 389 rue des Pyrénées, Paris 20 – M°11/_Pyrénées_

FREE

Paris 20 Galerie 389 La Boutique 389 rue des Pyrénées 75020 Paris Paris Quartier de Charonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T18:00:00 2022-04-29T21:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-02T14:00:00 2022-05-02T18:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T18:00:00

