Expoistion « Tardivo »

Invité par le FDAC et La Corne d’or, peintre de renommée internationale, Tardivo offre une œuvre puissante et singulière qui par ses chromatisme, stylisation et gout du portrait, le place dans la famille des expressionnistes. C’est un peintre hors normes qui bouscule en se servant de formes en apparence infantiles pour nous ramener à « ce lieu unique et universel où tout espoir semble possible, imaginable dans l’aventure d’exister ».

Vernissage le 20 janvier à 18h.

communication.ec@lacornedor.fr +33 2 33 84 99 91 https://lacornedor61.fr/saison-culturelle-2/

