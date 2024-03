EXPOISTION « HARMONIE TERRE & PIGMENTS » DE SMAAB ET FRANCE RENOU Aspet, samedi 23 mars 2024.

Cette exposition conjointe sous le titre « Harmonie Terre & Pigments » offre une plateforme pour la promotion des métiers d’art, les échanges culturels, la création sur une thématique commune, et potentiellement la sensibilisation environnementale.

SMAAB, artiste pluridisciplinaire, éco-activiste et enchanteur de la Nature incarne l’essence d’un artiste engagé et visionnaire. Mobilisant la créativité artistique internationale, il utilise son art comme un puissant levier de la défense de l’environnement. En pratiquant le recyclage de matériaux, il transforme des éléments négligés en nouvelles expressions artistiques.

France RENOU, peintre, sculpteuse “Ce n’est pas l’œil qui guide ma main, c’est ma main qui révèle des formes inspirées de mes goûts pour les coutumes extra-européennes et les recherches des mouvements contemporains ; ensuite l’œil finit la composition évidente.” En sculpture, elle utilise la terre “chamotte” et représente des sujets inspirés du réel ou de son imaginaire le plus profond. L’exposition réunit ces deux artistes.

Le visiteur découvrira de nombreux tableaux de plusieurs formats à l’encre, aquarelle, pastel, acrylique, pigments, …

De nombreuses sculptures en terre, en pierre et en bois flotté pour une belle “Harmonie Terre & Pigments” ! .

Début : 2024-03-23

fin : 2024-05-11

SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

