Expo_031 – “Silencio” de Benjamin Juhel Hendaye, 17 mars 2022, Hendaye.

Expo_031 – “Silencio” de Benjamin Juhel Galerie l’Angle 6 Rue des Citronniers Hendaye

2022-03-17 – 2022-04-24 Galerie l’Angle 6 Rue des Citronniers

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Benjamin Juhel utilise les fonctions ou images sociétales des villes pour réinterroger nos rapports aux représentations, à la société du spectacle et de la consommation, et aux fabrications du pouvoir.

Sans vouloir dénoncer il invite à questionner, fabricant des situations et images poétiques où le temps de la nuit fait exister le silence et la solitude…

Vernissage le samedi 19 mars à 18h30.

Benjamin Juhel

Galerie l’Angle 6 Rue des Citronniers Hendaye

