Expo_028 – “En passant” de Pierre Lebouc Hendaye, 26 août 2021, Hendaye.

Expo_028 – “En passant” de Pierre Lebouc 2021-08-26 – 2021-09-26 Galerie l’Angle 6 Rue des Citronniers

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaye

Ce n’est pas un cliché que de dire de la photographie qu’elle est pour Pierre Lebouc comme une évidence, le reflet de sa pensée. Il serait bien vain alors, de résumer les visions qui parcourent son esprit en quelques trop rares images injustement extraites de ses nombreux travaux sous l’agrandisseur, sinon en les présentant les unes auprès des autres dans une exposition non pas exhaustive – comment se pourrait-il ? – tout au moins suffisamment large pour en montrer les contours les plus révélateurs.

Pour celui qui, enfant, dans la voiture de ses parents, voyait le pare-brise comme un écran de cinéma, la vie semble se dérouler en un voyage rythmé de signes, de lumières et d’ombres, de routes et de pauses, une image en appelant une autre, et la mémoire qui sans cesse se confronte au présent…

Pierre Lebouc

