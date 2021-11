Expo ZABUSKA au Théâtre Olympia du 17 novembre au 17 décembre 2021 Arcachon, 17 novembre 2021, Arcachon.

Expo ZABUSKA au Théâtre Olympia du 17 novembre au 17 décembre 2021 Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon

2021-11-17 10:00:00 – 2021-12-17 18:00:00 Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle

Arcachon Gironde

« Au cours de sa carrière, Zabuska a très vite laissé les aquarelles pour les huiles, le figuratif vers l’abstrait. Elle s’exprime davantage sur la couleur et la matière et décroche alors de nombreux prix, dont le premier prix du salon d’automne en 2007.

Comme bien souvent dans l’art abstrait, nous sommes amenés vers une interrogation qui derrière une apparence généreuse porte l’essentiel. Ce qui frappe chez Zabuska c’est cette transparence qui rayonne, cet équilibre d’une lumière révélée par les couleurs elles mêmes, comme un vitrail qui inviterait l’imaginaire.

Quelque chose de passionné, de sensuel, de mystérieux aussi dans ce langage visuel qui nous fait penser à Zao Wou Ki ou Wassily Kandinski, et nous parle aussi bien de l’invisible qui est en nous que cette autre réalité pourtant présente qui nous entoure[…]”

Patrick Charles Muller – Poète, Agent artistique

+33 5 57 52 97 75

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon

