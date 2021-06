Le Mans galerie l'éphémère Le Mans, Sarthe expo WinstonePartim galerie l’éphémère Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet à galerie l'éphémère

Derniers jours avant décrochage de l’exposition des grands sujets de WinstonePartim. Et toujours en compagnie des dessins et des gyotakus de Sébastien Thomazo, des céramiques de Marc Uzan, des peintures numériques de Monor et des sculptures de François Chauvin !

entrée libre

galerie l'éphémère 59 grande rue 72000 le Mans Le Mans Sarthe

