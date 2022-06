Expo vitrail mosaïques bijoux – Laurence Charlot

2022-08-04 – 2022-08-10 L’artiste a douze ans d’expérience dans la pratique des vitraux. Elle a été formée à la technique Tiffany : le verre est coupé, meulé, serti de cuivre puis soudé à l’étain. Lampes, vitraux à poser ou à suspendre, bijoux, miroirs, objets de décoration. Laurence Charlot sublime la lumière dans ses créations en verre. abri.marin@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 51 94 40 http://www.vitrail-et-mosaiques.com/ L’artiste a douze ans d’expérience dans la pratique des vitraux. Elle a été formée à la technique Tiffany : le verre est coupé, meulé, serti de cuivre puis soudé à l’étain. Lampes, vitraux à poser ou à suspendre, bijoux, miroirs, objets de décoration. Laurence Charlot sublime la lumière dans ses créations en verre. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

