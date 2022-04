EXPO | Visites guidées “Urbain.es” La Condition Publique – Roubaix, 16 avril 2022, Roubaix.

du samedi 16 avril au dimanche 17 juillet à La Condition Publique – Roubaix

**LE RENDEZ-VOUS DES AMATEUR·ICES D’ART URBAIN** Interrogeant les liens entre la femme et l’espace public à travers le travail de 27 artistes, cette exposition questionnera à la fois la façon dont des femmes artistes s’emparent des espaces communs pour y intervenir artistiquement ; mais aussi la façon dont les artistes, quel que soit leur genre, introduisent la figure de la femme dans leur travail de rue. L’exposition Urbain.es nous fera avancer chronologiquement parmi le travail d’artistes issu·es de courants hétéroclites : Amalia Ulman (AR), Aya Tarek (EG), Eko Nugroho (ID), eL Seed (FR-TN), Icy & Sot (IR), JR (FR), Kubra Khademi (AF), Madame (FR), Magda Sayeg (US), Mark Jenkins et Sandra Fernandez (US), Maya Hayuk (US), Obvious (FR) , Robert Montgomery (SCOT), Saype (CH), Swoon (US), Yseult YZ Digan (FR), Zevs (FR).

Visite libre de l’exposition : 8€ / 3€ / *0€ Visite guidée de l’exposition : Supplément de 3€

Suivez les guides ! Chaque weekend, découvrez en visite guidée l’expo événement “Urbain·es” dans la Halle B de la Condition Publique.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



