Expo – Virginio Vona : Bio-Umano Galerie Art Maniak Paris, 7 décembre 2023 10:00, Paris.

Du jeudi 07 décembre 2023 au samedi 23 décembre 2023 :

samedi

de 13h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

La galerie Art-Maniak (Paris) met à l’honneur l’artiste Virginio Vona. Du 7 au 23 décembre 2023, une exposition-vente de dessins originaux réunira une sélection d’œuvres.

Exposition : 7 au 23 décembre

Vernissage : jeudi 7 décembre de 18h à 21h

Virginio Vona :

Virginio Vona est dans le monde du 9ème art depuis plus de 30 ans. Aussi bien reconnu en Italie, en France qu’en Algérie, ce touche à tout s’est toujours situé entre la BD et le street-art. Il a exposé dans de nombreuses galeries et ses œuvres commencent également à rentrer dans des musées ou de prestigieuses collection.

Bio-Umano :

Personnages moitié humains et moitié robotiques, parties mécaniques ou électroniques, rythmés par des algorithmes; une réflexion sur le monde contemporain et sur la nécessité d’une relation intime entre l’humain et la machine, dont l’enveloppe extérieure est faite de tissus organiques de synthèse. Pourquoi ? Parce que mon ressenti me pousse à penser que l’être humain, depuis le développement d’internet et des réseaux virtuels, est de plus en plus lié à une mécanique et à une dépendance technologique. Les rapports humains deviennent une fiction sociale. Cette rupture de la société entre une frontière réelle et virtuelle contribue a un raccourci entre les êtres humains, par le biais des réseaux sociaux qui anéantira, avec le temps les vrais rapports humains. L’homme devient alors la proie de ses propres créations dans lesquelles il façonne son destin.

Le mot de la galerie sur l’exposition :

La frontière entre la bande dessinée et le street-art est parfois faible. Virginio Vona joue avec les deux et aime embarquer les spectateurs dans un festival de couleurs et de matières. La frontière entre l’homme et la machine est également du plus en plus faible et c’est ce que l’artiste tient à nous faire ressentir. Une prise de conscience haute en couleurs et en traits !

À découvrir en exclusivité :

Des œuvres sur papier en très grands formats

Une série de dessins sur cartons pour un rendu très urbain

Galerie Art Maniak 10 rue de la Grange Batelière 75009 Paris

Contact : +33142469497 clement.gombert@hotmail.fr

