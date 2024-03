EXPO VERNISSAGE « OISEAUX » Parking de la Maison des arts et de la nature Villesèquelande, samedi 6 juillet 2024.

EXPO VERNISSAGE « OISEAUX » Vernissage des œuvres de Sylviane Bardou et Daniel Lafranchi en compagnie des artistes et de la musique française d’Alain Bardou. Visible jusqu’au 30 Août. Entrée libre Samedi 6 juillet, 18h00 Parking de la Maison des arts et de la nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T18:00:00+02:00 – 2024-07-06T20:00:00+02:00

« Les œuvres exposées sont pour partie celles présentées lors de l’exposition aux ESSARTS à Bram, en 2022, et pour une autre partie crées pour le lieu.

Mon travail s’articule autour d’un trajet, un itinéraire géographique, une narration graphique où les paysages défilent de part et d’autre d’une route parcourue à vélo, enfant entre deux maisons. Les forêts ont une place prépondérante dans mon travail, les éléments de la nature sont représentés avec une obsession d’archivage de la pensée, les nids comme refuge probable, les nœuds comme les cicatrices, l’écorce comme la peau, les êtres vivants comme des hybrides en échos aux êtres disparus.

Les techniques sont multiples, les tracés des outils (crayon, aquarelle, pierre noire, fusain, peinture à l’huile…) le peu de couleurs, renvoient à des univers essentiellement nocturnes, solitaires pour faire écho à des rêves récurrents et refaçonnés. » Démarche artistique de Sylviane BARDOU

« Très proche de nature depuis toujours , j’adore observer la faune et la flore autour de moi. Je pratique en amateur une photographie instinctive avec une nette préférence pour la macro qui révèle des splendeurs d’ordinaire peu visibles. Grâce à du matériel basique et une astuce de bricoleur, nul besoin d’appareil sophistiqué pour pratiquer cet art et donner des résultats d’une grande qualité optique. » Démarche artistique de Daniel LAFRANCHI

Parking de la Maison des arts et de la nature 32 rue Georges Brassens, 11170, Villesèquelande Villesèquelande 11170 Aude Occitanie

