EXPO | Vernissage “European Custom Board Show” La Condition Publique – Roubaix, 15 septembre 2021, Roubaix.

du mercredi 15 septembre au vendredi 17 décembre à La Condition Publique – Roubaix

INAUGURATION EXPO Vendredi 17 septembre 18:00 – 23:00 – Gratuit + CONCERT OURS SAMPLUS + DJ SET + FOOD & DRINK En présence des artistes ODE A LA CULTURE SKATE Après avoir posé ses valises à Darwin (Bordeaux), les Halles Saint Gery (Bruxelles) et la galerie The Art Project (Bruxelles), la quatrième édition de l’European Custom Board Show prend encrage cette année au cœur de la Condition Publique. Gravure, illustration, peinture, graffiti, sculpture, upcycling, marqueterie… Quarante artistes européens et locaux présentent une sélection de boards customisées (skateboard, longboard, surfboard, snowboard…). Avec Raphaël Zarka, Teratoiid, Tommy Knuts, Niels Inne, RESCO… [[https://laconditionpublique.com/…/exposition-european](https://laconditionpublique.com/…/exposition-european)](https://laconditionpublique.com/…/exposition-european)… INFOS / HORAIRES Vernissage le 17.09, de 18:00 à 23:00 Exposition visible du 15.09 au 18.12.2021 Horaires d’ouverture : Mercredi + Samedi 13:30 – 19:00 Jeudi + Dimanche 13:30 – 18:00 Vendredi 13:30 – 23:00 (expo > 20:00) Café et Restaurant: Le café du Beau Repaire est ouvert aux horaires d’ouverture de la Condition Publique. Le restaurant l’Alimentation est ouvert du lundi au vendredi 12 :00 – 14 :00 BILLETTERIE Visite libre ou guidée de l’exposition Gratuit le soir du vernissage 5€ / 2€ / Gratuit Tarifs spécifiques Selon les événements des tarifs spécifiques peuvent être accordés aux moins de 18 ans, aux moins de 26 ans, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux personnes en situation de handicap, aux demandeuses et demandeurs d’emploi ou aux habitant·e·s des Quartiers Prioritaires de la Ville. Les adhérents de la C’Art et du CITY Pass bénéficient d’un accès gratuit aux expositions et visites guidées. LA CONDITION PUBLIQUE L’accès à la Condition Publique est libre et gratuit sur présentation de votre pass sanitaire. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 14, place Faidherbe 59100 Roubaix Métro/Tram : Eurotéléport Bus/V’Lille : Condition Publique +33 (0)328334833 [[contact@laconditionpublique.com](mailto:contact@laconditionpublique.com)](mailto:contact@laconditionpublique.com) [www.laconditionpublique.com](http://www.laconditionpublique.com)

5/2/0€

Ode à la culture skate avec près de cinquante artistes dont Raphaël Zarka, Teratoiid, Tommy Knuts, Niels Inne, RESCO…

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

