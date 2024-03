Expo Vernissage « Comme un oiseau sur sa branche » Diêu-Mai, Marielle et Delphine Parking de la Maison des arts et de la nature Villesèquelande, samedi 7 septembre 2024.

Expo Vernissage « Comme un oiseau sur sa branche » Diêu-Mai, Marielle et Delphine Vernissage de l’exposition des œuvres de Diêu-Mai Nguyên Khoa, Marielle Marty et Delphine Denis et démonstration de danse avec éventail. Exposition visible jusqu’au 30 octobre. Entrée libre Samedi 7 septembre, 18h00 Parking de la Maison des arts et de la nature

« Une enfance en terre rouge du Vaucluse, une adolescence en terre ocre tunisienne, des études de botanique en roche provençale, puis une vie de jeune femme sur le bitume parisien, ont imprimé en moi un sens profond à la matière géologique. Ma pratique de la céramique et des couleurs s’est ensuite enrichie de nombreux apports géographiques aux écosystèmes si différents, des Pays-Bas au Viêt-Nam, de la Côte-d’Ivoire à l’Inde, ou encore de la Thaïlande aux Corbières. J’ai farouchement parcouru la terre par les pieds pour ensuite la restituer par les mains.

La confrontation des arts-martiaux (que j’ai enseignés) avec l’art potier en tant qu’art de paix, est le sens de mon travail depuis 15 ans. Certains de mes travaux de céramique portent le nom de “thao”. Ils sont une trace foudroyante de l’éclair céleste sur une terre blanche immaculée où le pinceau se substitue à l’éventail-arme.

Chaque pièce est unique. Tous mes décors sont peints et gravés à la main. » Démarche artistique de Diêu-Mai Nguyên Khoa

« Après avoir pratiqué dans un premier temps la technique du Sténopé me voici plongée dans celle du Cyanotype depuis quelques mois. Face à la déferlante des images numériques, envie d’un retour aux sources de la photographie, afin d’avoir une démarche plus personnelle, authentique, humaine, artisanale, expérimentale ; mon but, m’approprier la technique en y combinant mes connaissances en techniques mixtes.

Ce qui m’intéresse dans cette technique c’est ne pas tout maîtriser, le résultat final varie en fonction de la qualité du papier, de son grammage, de sa texture, de la luminosité, du temps d’exposition et de l’eau de rinçage. Ce qui laisse donc une grande part au hasard, à la créativité, à l’imaginaire, à l’expérimentation, à chaque tirage il y a un effet de surprise et chaque image est unique. Je présenterai une série de pièces uniques sur le thème de la Nature et l’environnement dans lequel évoluent les oiseaux, il s’agira bien sur d’une interprétation personnelle. » Démarche artistique de Marielle Marty

« Mon travail est très inspiré de la région dans laquelle je vis, les Corbières. Je suis particulièrement fascinée (peut être ayant grand en ville ) par la nature sauvage de cette région et trés inspirée par le monde animal.

Je vois mon travail comme une mise en lumière de la beauté et de la fragilité de cette nature qui nous entoure.

Je m’attache à montrer la porosité des frontières entre l’homme et l’animal de façon a interroger nos liens avec la nature, et interroger notre propre nature humaine.

Mon médium préféré est la gravure, que je pratique sur bois, sur métal et sur materiaux de récupérations comme le plexiglass et le tetrapack. J’utilise les techniques de la pointe sèche, du burin et de l’eau forte. » Démarche artistique de Delphine Denis

Parking de la Maison des arts et de la nature 32 rue Georges Brassens, 11170, Villesèquelande Villesèquelande 11170 Aude Occitanie

