Expo-vente : Terre & Lumière. Céramiques & luminaires Soissons, 22 octobre 2021, Soissons.

Expo-vente : Terre & Lumière. Céramiques & luminaires 2021-10-22 09:30:00 – 2021-10-23 18:00:00

Soissons Aisne

Terre et Lumière, une exposition initialement programmée dans le cadre des JEMA, les Journées Européennes des Métiers d’Arts, plusieurs fois repoussées, et qui enfin va advenir à Soissons. La thématique en est “Matières à l’œuvre”, qui se décline ici selon la personnalité et le talent de différents artistes/créateurs.trices. Ainsi la terre, l’eau et le feu engendrent de magnifiques céramiques, et de même la lumière et l’acier se transforment en luminaires originaux… A venir découvrir 7 place du Cloître pendant trois jours et en présence des artistes.

+33 6 10 01 71 91

Gérandal

