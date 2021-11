Saint-Eusèbe Saint-Eusèbe Haute-Savoie, Saint-Eusèbe Expo-vente : talents cachés Saint-Eusèbe Saint-Eusèbe Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Eusèbe

Expo-vente : talents cachés Saint-Eusèbe, 21 novembre 2021, Saint-Eusèbe. Expo-vente : talents cachés Saint-Eusèbe

2021-11-21 – 2021-11-21

Saint-Eusèbe Haute-Savoie Saint-Eusèbe Venez découvrir l’exposition-vente “LES TALENTS CACHES” organisée par L’association ” 2 Gouttes d’eau à M’Bour”.

Venez trouver vos cadeaux de fin d’année !

Une belle journée au profit des enfants et des femmes en difficulté à M’Bour au Sénégal. +33 6 75 70 51 51 Saint-Eusèbe

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Eusèbe Autres Lieu Saint-Eusèbe Adresse Ville Saint-Eusèbe lieuville Saint-Eusèbe