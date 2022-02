Expo-vente solidaire Salle municipale Louis Dagorne Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Expo-vente solidaire Salle municipale Louis Dagorne, 6 mars 2022, Sainte-Luce-sur-Loire. 2022-03-06 Exposition les 5 et 6 mars 2022 de 9h à 17h

Gratuit : oui Entrée libre. Pass sanitaire demandé. Exposition les 5 et 6 mars 2022 de 9h à 17h Vente au profit de l’enfance défavorisée.20 artistes sculpteurs et peintres proposent aux visiteurs de découvrir leurs univers. Se côtoieront des expériences et des univers très variés. S’engageant à soutenir les AEM (Amis des Enfants du Monde), les artistes offrent la moitié du prix de vente de chaque œuvre à l’association. Pour cela, l’acheteur règle l’achat à l’artiste pour le prix de vente remisé de 50 %, et fait un don d’une somme équivalente aux AEM. Le don pour l’acheteur fera l’objet d’un reçu fiscal (réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à 75 % du don si imposable sur le revenu). Salle municipale Louis Dagorne adresse1} Sainte-Luce-sur-Loire 44980

