Ille-et-Vilaine Saint-Pern Les Petites Sœurs des Pauvres organisent une expo-vente et une tombola les 21, 22 et 23 octobre.

– De 14h à 18h

– Tombola, travaux manuels, cafétéria…

– Tirage tombola dimanche à 17h

– Masque obligatoire +33 2 99 45 14 15 https://petitessoeursdespauvres.org/ 7 place Jeanne Jugan 1 Chemin de la Tour Saint-Pern

