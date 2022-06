Expo-vente pour l’Ukraine Treffiagat, 11 juillet 2022, Treffiagat.

Expo-vente pour l’Ukraine

L’Étuve Treffiagat Finistère

2022-07-11 – 2022-07-17

Treffiagat

Finistère

Treffiagat

Collages et peintures, 70 petits formats de Berry Clavel sont en vente à l’Etuve. Il s’agit d’un travail autour du partage et de l’universalité à partir de produits de récupération, de timbres, de CD. Betty Clavel est journaliste de métier et plasticienne par passion.

+33 6 81 08 79 04

Treffiagat

dernière mise à jour : 2022-06-28 par