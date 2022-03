Expo-Vente Porcelaines et Soies Fauillet Fauillet Catégories d’évènement: Fauillet

Lot-et-Garonne

Expo-Vente Porcelaines et Soies Fauillet, 21 mai 2022, Fauillet. Expo-Vente Porcelaines et Soies Salle de la cascade Au bourg Fauillet

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-28 18:00:00 Salle de la cascade Au bourg

Fauillet Lot-et-Garonne Fauillet EUR L’association Reflets et Couleurs organise une Expo-Vente Porcelaines et Soies.

– Ouvert tous les jours de 14h à 18h.

– Salle de la Cascade.

– Contat : Mme Beltrame 06 74 26 17 54 Association “Reflets et Couleurs”

Salle de la cascade Au bourg Fauillet

