Expo/Vente Mineraux, fossiles et bijoux Saint-Quentin Saint-Quentin, samedi 3 février 2024.

Les samedi 3 et dimanche 4 février, venez profiter de l’exposition vente qui aura lieu au palais de Fervaques, pour admirer les plus beaux minéraux et fossiles, et peut être même parfaire votre collection !

Ouvert de 10h à 19h

Une dent de requin fossile de 50 millions d’années offerte à chaque enfant !

Tarifs :

– Adulte 2€

– Pass famille 5€

– Gratuit pour les moins de 18 ans

Organisé par l’association Rencontres Minérales, renseignements au 06 32 50 94 41 ou par mail à rencontres.minérales@gmail.com.

Palais de Fervaques, rue Victor Basch, 02100 Saint-Quentin.0 .

Rue Victor Basch

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France rencontre.minerales@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-02-04 19:00:00



