du samedi 24 juillet au dimanche 25 juillet à le bourg salle des fête

Le club de Domaize « Les joyeux Demezous » organise comme chaque année son expo vente, venez nombreux vous ne serez pas déçus !!

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T12:00:00;2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T18:00:00

