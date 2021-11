Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand Aisne, Fresnoy-le-Grand Expo-vente – Fée Mains et bonnes affaires à la Maison du Textile Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand Catégories d’évènement: Aisne

Fresnoy-le-Grand

Expo-vente – Fée Mains et bonnes affaires à la Maison du Textile Fresnoy-le-Grand, 25 novembre 2021, Fresnoy-le-Grand. Expo-vente – Fée Mains et bonnes affaires à la Maison du Textile Fresnoy-le-Grand

2021-11-25 10:00:00 – 2021-11-28 17:30:00

Fresnoy-le-Grand Aisne Fresnoy-le-Grand La Maison du textile organise à nouveau sa braderie commerçante ! Du jeudi 25 au dimanche 28 Novembre de 10h à 17h30, vous pourrez rencontrer des artisans et découvrir leurs créations mais également faire de bonnes affaires dans notre boutique. De quoi commencer vos cadeaux de Noël !

Entrée gratuite sur présentation du pass-sanitaire.

Petite restauration sur place. La Maison du textile organise à nouveau sa braderie commerçante ! Du jeudi 25 au dimanche 28 Novembre de 10h à 17h30, vous pourrez rencontrer des artisans et découvrir leurs créations mais également faire de bonnes affaires dans notre boutique. De quoi commencer vos cadeaux de Noël !

Entrée gratuite sur présentation du pass-sanitaire.

Petite restauration sur place. contact@la-maison-du-textile.com +33 3 23 09 02 74 La Maison du textile organise à nouveau sa braderie commerçante ! Du jeudi 25 au dimanche 28 Novembre de 10h à 17h30, vous pourrez rencontrer des artisans et découvrir leurs créations mais également faire de bonnes affaires dans notre boutique. De quoi commencer vos cadeaux de Noël !

Entrée gratuite sur présentation du pass-sanitaire.

Petite restauration sur place. Unsplash

Fresnoy-le-Grand

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Fresnoy-le-Grand Autres Lieu Fresnoy-le-Grand Adresse Ville Fresnoy-le-Grand lieuville Fresnoy-le-Grand