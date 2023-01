Expo-vente d’oeuvres d’artistes locaux Saint-Jean-de-Luz, 13 février 2023, Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz. Expo-vente d’oeuvres d’artistes locaux La Grillerie Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Port La Grillerie

2023-02-13 – 2023-02-19

Port La Grillerie

Saint-Jean-de-Luz

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Les bénéfices recueillis par le Club serviront à l’achat d’un TIRALO (aide aux handicapés). Les bénéfices recueillis par le Club serviront à l’achat d’un TIRALO (aide aux handicapés). +33 6 78 83 17 99 rotay

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

