Expo-vente des Artisans du monde Harfleur, 26 novembre 2022, Harfleur.

Expo-vente des Artisans du monde

Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

2022-11-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-27 18:30:00 18:30:00

Harfleur

Seine-Maritime

Harfleur

Après trois années d’interruption, l’association Artisans du Monde est heureuse de vous inviter à la 22ème édition de son expo-vente, samedi 26 et dimanche 27 novembre au Centre culturel La Forge.

Les artisans et agriculteurs des coopératives d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie que nous défendons ont été très touchés par la crise sanitaire : baisse et même arrêt des commandes, fermeture d’ateliers, chômage des artisans, difficultés alimentaires…

Pour eux, le commerce équitable, c’est une chance d’avoir une vie décente. C’est la possibilité d’offrir une éducation à leurs enfants, d’être soignés correctement, de rester dans leur pays s’ils le souhaitent. Le commerce équitable, c’est une possibilité de mieux se défendre contre les changements climatiques. La justice et la solidarité seront donc au rendez-vous de ce week-end.

Vous trouverez à cette occasion des articles plus nombreux et plus variés que dans les boutiques, à noter aussi que le Creuset de La Forge permet de les mettre en valeur créant un petit village des « Artisans du Monde » : sacs en cuir, bijoux, objets de décoration, statues de bronze, vaisselle, bougies, peluches, jouets en bois, écharpes et étoles, tissus, arbres de vie, chocolats, fruits secs, céréales, thés et cafés, produits de Noël…

Entrée libre.

+33 2 35 45 05 27 https://www.harfleur.fr/agenda_des_animations.html

Harfleur

dernière mise à jour : 2022-11-09 par