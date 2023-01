Expo-vente De Terre et de Verre #4 Dijon Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or Dijon Côte-d’Or EUR Pour cette quatrième édition à Dijon, l’association des Métiers d’Art en Côte-d’Or présente 20 artisans d’art autour des métiers de la Terre et du Verre. Ceux-ci proposent aux visiteurs leurs créations et partagent leur savoir faire :

Céramistes, potiers aux techniques variées, vitrailliste, verriers, perlière d’art, sont réunis pour présenter la terre et le verre sublimés en de nombreuses créations riches de leur diversité.

Cet événement sera l’occasion pour les visiteurs d’admirer et de s’offrir des

pièces uniques, façonnées geste après geste, alliant créativité et savoir faire, regroupées en un seul lieu.

