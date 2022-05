Expo-vente de printemps à l’Atelier Créa Déco Saint Martin de l’If Saint Martin de l'If Catégories d’évènement: Saint Martin de l'If

Seine-Maritime

Expo-vente de printemps à l’Atelier Créa Déco Saint Martin de l’If, 26 mai 2022, Saint Martin de l'If. Expo-vente de printemps à l’Atelier Créa Déco Rue Saint-Martin, Fréville Atelier Créa Déco Saint Martin de l’If

2022-05-26 11:00:00 – 2022-05-26 18:00:00 Rue Saint-Martin, Fréville Atelier Créa Déco

Savons, bijoux, créations textiles, art de la pâtisserie, fleurs… Venez faire vos emplettes pour la fête des mères ! A noter qu'Alice de Du vent dans les bottes animera un atelier le samedi de 14h à 16h durant lequel vous pourrez créer votre propre bouquet de fleurs.

contact@creadeco-vp.fr +33 6 13 81 43 58 https://www.creadeco-vp.fr/

