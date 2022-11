Expo-vente de Noël Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-11-26 – 2022-11-26

Côtes-d’Armor Plouha Le Garage Champain est heureux d’accueillir 3 créatrices plouhatines pour une expo-vente qui aura lieu au garage. Vous pourrez découvrir les bijoux et accessoires en argile polymère et en origami textile de La Mirabelle Fabrik ; les savons, gels douche et déodorants solides de Breizh Bulles ainsi que les arbres de vie et personnages en papier de l’Île Aux Papillons. Un lot d’une valeur de 100€ sera à gagner ce jour lors d’une tombola (conditions disponibles en magasin). De belles idées cadeaux locales et artisanales à découvrir au garage Peugeot-Citroën à Plouha. Entrée libre, journée continue. garagechampain@orange.fr +33 2 96 20 21 08 Garage Champain 21 Rue du Général de Gaulle Plouha

