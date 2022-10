Expo-vente de Noël originale « L’Atelier aux mains d’Or » Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Expo-vente de Noël originale « L’Atelier aux mains d’Or » Chartres, 3 décembre 2022, Chartres. Expo-vente de Noël originale « L’Atelier aux mains d’Or »

Eure-et-Loir 0 EUR 0 Ce grand atelier imaginaire, réunissant 12 petits ateliers d’artisans exceptionnels, vous fera découvrir, dans une ambiance de Noël chaleureuse et magique, leurs œuvres au savoir-faire manuel traditionnel et authentique.

Ces artisans d’art travaillent tous des matières différentes qu’ils subliment par leur créativité, dans des domaines très divers : bijoux, art textile, verrerie, broderie, marqueterie, meubles peints, faïence d’apparat de la Renaissance, …

Des démonstrations seront réalisées par les artisans eux-mêmes présents au vernissage. Dans les salons décorés de la Villa Fulbert, nouveau centre artistique chartrain, l’association culturelle Les Fantaisies d’Orphée, organise une expo-vente originale sous le nom de « L’Atelier aux mains d’Or ». lesfantaisiesdorphee@hotmail.fr +33 7 72 38 85 70 L’Atelier aux mains d’Or

